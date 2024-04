Am Bödele gibt es Neuschnee, in den Tälern regnet es.

Am Bödele gibt es Neuschnee, in den Tälern regnet es. ©VOL.AT, Canva

Am Bödele gibt es Neuschnee, in den Tälern regnet es. ©VOL.AT, Canva

Nach 27 Grad am Wochenende gibt's am Bödele wieder Schneefall

Am Wochenende und am Montag gab es außergewöhnlich hohe Temperaturen. Jetzt hat sich das Wetter gedreht. In den Tälern gibt es Regen, am Bödele Schneefall.

Seit Dienstagmittag hat es im Ländle aufgefrischt. Es regnet teils kräftig und ist um einiges kälter als zum Wochenstart. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 11 Grad, eine Kaltfront bringt unbeständiges Wetter.

Das Bödele zeigt sich wieder weiß. ©VOL.AT

Auch die Schneefallgrenze ist wieder gesunken. Das zeigte sich beim VOL.AT-Lokalaugenschein am Bödele in Schwarzenberg: Während es in den Tälern regnet, zeigen sich die Berge wieder winterlich. Am Mittwochvormittag schneite es am Bödele. Knospende Bäume und blühende Blumen wurden vom Schnee zugedeckt. Auch der Schneepflug war unterwegs.

Die Schneefallgrenze ist gesunken. ©VOL.AT

Auch die Dächer sind wieder eingeschneit. ©VOL.AT

Auch die Blumen sind zugedeckt. ©VOL.AT

Mittwoch

Hinter der Kaltfront bleibt es unbeständig mit vorerst dichten Wolken und etwas Regen, Schnee fällt ab 1000 bis 1300 Metern. Am Nachmittag wird der Niederschlag immer seltener und klingt bis zum Abend ab, stellenweise lockert es auf. Dabei bleibt es relativ kühl. Höchstwerte: 6 bis 11 Grad.

self all Open preferences.

Donnerstag

Mögliche Frühnebel bilden sich rasch zurück, es wird sonnig, erst gegen Abend tauchen hohe, dünne Wolkenfelder auf. Nach einem teils sehr frischen Morgen steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag kräftig an. Tiefstwerte: -1 bis +4 Grad, Höchstwerte: 14 bis 18 Grad.

Freitag

Etwaige Nebelfelder lösen sich auf, bei nur hohen Wolkenfeldern wird es überwiegend sonnig und bis zum Nachmittag angenehm warm. Tiefstwerte: 1 bis 6 Grad, Höchstwerte: 18 bis 23 Grad.

Mittelfristvorschau

Samstag: Mit Sonnenschein und hohen Wolkenfeldern wird es bis zum Nachmittag frühsommerlich warm. Tiefstwerte: 4 bis 9 Grad, Höchstwerte: 21 bis 26 Grad. Sonntag: Erneut steht ein überwiegend sonniger und frühsommerlich warmes Tag an, es sind nur hohe Wolken und am Nachmittag auch teils größere Quellwolken über den Gipfeln zu sehen. Tiefstwerte: 6 bis 12 Grad, Höchstwerte: 21 bis 26 Grad.

self all Open preferences.