Kaltfront erfasst das Ländle - Aprilwetter im Juni

Die Sonnenfenster, die sich bis Samstagmittag aufgetan haben, schließen sich nachmittags rasch wieder und in der labilen Luft entwickeln sich bis zum Abend Schauer und einzelne Gewitter.

Sonntag

Montag

Tiefdruckeinfluss zu Wochenbeginn. In der Früh und am Vormittag zunächst trocken mit Auflockerungen am Bodensee und im Rheintal. Ab Mittag Wolkenverdichtung, vom Engadin her folgt der nächste Regen. Der Bodenseeraum könnte trocken durch den Tag kommen. Weiterhin unterdurchschnittliche Temperaturen. Tiefstwerte: 5 bis 9 Grad, Höchstwerte: 15 bis 19 Grad.