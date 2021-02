Kaltfront am Wochenende: bis zu -15 Grad erwartet

Am Wochenende wird es eisig kalt. Freitag und Samstag gibt es ein Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken bei Minusgraden.

Heute Nacht schneit es zeitweise leicht und es sickert deutlich kältere Luft ein. Tiefstwerte: -9 bis -4 Grad. Am Donnerstag gibt es letzte Schneeschauer, die am Vormittag allerdings abklingen. Wolken und Nebel lockern auf, es setzt sich zunehmend die Sonne durch. Es bleibt aber den ganzen Tag frostig.

Prognose für das Wochenende

Am Wochenende wird es noch kälter. Temperaturen von bis zu -15 Grad werden erwartet. Am Freitag wird es recht sonnig, auch wenn höhere Wolkenfelder queren. Tagsüber bleibt es aber bei Minusgraden. Am Samstag wird es in der Nacht eiskalt, tagsüber bleibt es allerdings bei Sonnenschein und Minusgraden. Am Sonntag bleibt es sonnig und kalt.