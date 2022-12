Kältewelle in Texas: 1500 von Brücken gepurzelte Fledermäuse gerettet

Eine Tierschutzorganisation im US-Bundesstaat Texas hat nach eigenen Angaben 1500 Fledermäuse vor der eisigen Kälte der Weihnachtstage gerettet.

Die Tiere seien in Scharen von mehreren Brücken im Großraum Houston gefallen, als die Temperaturen in der vergangenen Woche weit unter den Gefrierpunkt sanken, schrieb die Tierschutzorganisation Texas Wildlife Rehabilitation Coalition auf ihrer Facebook-Seite. Auf geposteten Fotos sind Fledermäuse zu sehen, die bewegungslos am Boden liegen.

Fledermäuse wieder wohlauf

Die Fledermäuse scheinen ihren unfreiwilligen Ausflug in den Speicher größtenteils gut überstanden zu haben: In einem Facebook-Video, das am Mittwochabend (Ortszeit) gepostet wurde, ist zu sehen, wie die Tierschützer Hunderte fidel wirkende kleine Säuger zurück in ihre gewohnte Umgebung entließen.