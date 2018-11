Kalte Progression: Warum nur wenig vom Gehaltsplus bei Ihnen ankommt

Aufgrund der kalten Progression relativiert sich im Alltag ein Gehaltsplus. Denn dadurch kommt ein Großteil des Lohn- und Gehaltsplus nicht bei den Arbeitnehmern an.

Staat als Hauptgewinner der Lohnerhöhung

Für den Arbeitgeber wird der Arbeitnehmer im neuen Jahr durchschnittlich 1641 Euro teurer. Weniger als die Hälfte, nämlich nur 716 Euro, kommen beim Arbeitnehmer an. Die restlichen 925 Euro gehen an das Finanzamt und die Sozialversicherung. “De facto handelt es sich dabei um eine Form von automatischer Steuererhöhung. Die Löhne und die Preise der Volkswirtschaft werden angepasst, jedoch nicht die Steuerstufen, in denen sich die Steuerzahler befinden”, so Lukas Sustala von der Agenda Austria. Den Metallern beispielsweise bleiben nach der Lohnerhöhung von den 3,46 Prozent netto nur 2,8 Prozent. Die Abgaben und Steuern würden jedoch gleichzeitig auf 4,2 Prozent steigen, Hauptgewinner ist demnach der Staat.