Kajdic-Sechserpack im 13:0-Bestschießen

SPG FC Lustenau/FC Dornbirn deklassiert Vorletzten Weikersdorf und bleibt Erster.

Im Spaziergang nahm Zweitliga Spitzenreiter SPG FC Lustenau/FC Dornbirn die Hürde beim Tabellenvorletzten Weikersdorf. Erster zweistelliger Sieg in dieser Saison für Caroline Fritsch und Co. und weiter führt man drei Spieltage vor dem Saisonende mit zwei Zählern Vorsprung auf Verfolger SG FAC/USC Landhaus die Tabelle an. Selma Kajdic traf im Bestschießen gleich im Sechserpack. Je ein Doppelpack gelang Lea Grabher und Caroline Fritsch. Tamara Saric, Maria Souza Santana und Jana Sachs erzielten die weiteren Treffer beim Schützenfest. Schon im Vorjahr hatte die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn zweimal zweistellig gewonnen: In Altera Porta (13:0) und gegen Neusiedl am See gab es ein 10:0 Kantersieg. Jetzt sind es nur noch drei Siege für die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn zum großen Traum Meistertitel in der 2. Liga und dem Aufstieg in die österreichische Bundesliga. Gegen Südburgenland und Rankweil genießt man Heimrecht, in Preding in der Steiermark muss man auswärts noch mal antreten.