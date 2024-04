Kaiserslautern beendet die Finalträume von Drittligist Saarbrücken

Der abstiegsgefährdete Zweitligist aus Kaiserslautern sichert sich mit einem 2:0-Erfolg in Saarbrücken das erste Ticket für das DFB-Pokal Finale im Berliner Olympiastadion.

Im ersten Halbfinale des DFB-Pokals trafen mit dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern zwei Außenseiter aufeinander. Am Ende setzte sich der abstiegsgefährdete Zweitligist aus der Pfalz mit 2:0 durch und holte sich das Ticket für das Endspiel in Berlin.

Entscheidung nach dem Seitenwechsel

In einem spielerisch nicht sehr hoch stehendem, aber erwartungsgemäß hart umkämpften Spiel fielen beide Treffer in Halbzeit zwei. 53 Minuten waren absolviert, da brachte Zimmer die Gäste per Kopf in Führung, Keeper Schreiber machte dabei eine überaus unglückliche Figur und ließ die durchaus haltbare Kugel durch die Beine passieren.