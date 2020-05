Bayern nach glanzlosem 2:0 bei Union vier Punkte voran

Spitzenreiter FC Bayern hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem verdienten, aber glanzlosen Sieg den Vier-Punkte-Abstand zum ersten Verfolger Borussia Dortmund wieder hergestellt.

In Berlin verteidigte der zwölftplatzierte Außenseiter clever und ließ nur wenige Chancen der Münchner zu. Dem Penalty-Treffer von Lewandowski, der nun bei 26 Liga-Saisontoren hält, ging ein Foul von Neven Subotic an Leon Goretzka voraus. Für die Entscheidung sorgte Pavard mit einem Kopfball nach einem Corner von Joshua Kimmich. Bei den Siegern spielte David Alaba als Innenverteidiger ebenso durch wie auf der Gegenseite Christopher Trimmel.

An der Seitenlinie agierte Union-Assistenz-Trainer Markus Hofmann ausnahmsweise als Chefcoach. Der Salzburger sprang für seinen Vorgesetzten Urs Fischer ein, der wegen eines Trauerfalls in der Familie fehlte.

Keine größeren Zwischenfälle

Kainz-Tor bei Köln-Remis

In Köln erzielte Kainz gegen die Mainzer sein drittes Tor in der laufenden Liga-Saison. Der in der 71. Minute ausgetauschte Steirer verwertete in der 53. Minute eine Maßflanke von Dominick Drexler per Kopf aus kurzer Distanz zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Hausherren.