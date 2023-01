Kaffeekapsel-Unternehmen Blue Circle Trading rüstet auf

Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten

Vertriebsexperte Wolfgang Frick an Bord

Das junge Unternehmen bezieht die heimkompostierbaren Kaffeekapseln wie berichtet vom Verpackungshersteller ALPLA. Die Befüllung übernimmt derzeit exklusiv Amann Kaffee. Zu den Kunden gehören insbesondere andere Kaffeeröstereien in der DACH-Region und Unternehmen, die ihre heimkompostierbaren Kaffeekapseln gerne in einem eigenen Design haben möchten. Deshalb liegt der Fokus von Blue Circle Trading bislang vor allem auf Kleinserien, die individuell gestaltet werden können. Davon unabhängig verkauft ALPLA die heimkompostierbaren Kaffeekapseln ohne Inhalt auch an internationale Großabnehmer, die den Kaffee in industriellem Umfang selbst abfüllen.