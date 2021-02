Kästle mit zufriedenstellendem Verkauf im Corona-Jahr

Der Skihersteller Kästle mit Vorarlberger Wurzeln und Firmensitz in Hohenems, der einen tschechischen Eigentümer hat, erreicht nahezu die Vorjahresmenge und ist für 2021 gerüstet.

Der Skihersteller Kästle hat anlässlich der internationalen Sportartikelfachmesse ISPO in München von einem zufriedenstellenden Verkauf im Coronajahr 2020 berichtet. Man habe "annähernd so viele Ski wie im Rekordjahr 2019" abgesetzt, hieß es am Montag. Das Ziel eines "nur" einstelligen prozentuellen Mengeneinbruchs sei fast erreicht worden, so Kästle-CEO Alexander Lotschak. Konkrete Zahlen gab das in tschechischem Eigentum befindliche Unternehmen aber nicht bekannt.