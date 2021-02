Kästle ist offizieller Ausstatter der Nordischen Ski WM 2021

Wenn in Oberstdorf bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften die Medaillen im Langlaufen, Skispringen und der Nordischen Kombination vergeben werden, steht das Vorarlberger Unternehmen Kästle als Ausrüster zur Seite.

Neue Partnerschaft

"Es findet zusammen, was zusammen gehört", beschreibt Markus Weeger, Teamleiter Marketing und Juniorenweltmeister 2011 die neue Partnerschaft. "In Oberstdorf trifft Tradition auf Moderne – ein Credo, das auch in unserer Unternehmensphilosophie stark verankert ist, treffen hier doch täglich jahrzehntelange Erfahrungen im Skibau auf Innovation."