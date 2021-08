Käsekeller als Großbaustelle

In Lingenau wird der bestehende Reifekeller mit einem Anbau erweitert.

Lingenau. Der Käsekeller Bregenzerwald am Ortseingang von Lingenau wurde 2003 eröffnet. Er gehört elf Gesellschaftern, die hier ihren Bergkäse einlagern. In den drei, knapp acht Meter hohen Reifekellern in Lingenau können aktuell 32.600 Laibe eingelagert werden. Mit dem derzeit in Bau befindenden Anbau kommen weitere 18.000 Reifeplätze dazu. Hierfür wird das bestehende Gebäude in einer Flucht um 40 Meter verlängert. Die Kosten liegen bei 5,5 Millionen Euro.