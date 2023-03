Kärnten wählt neuen Landtag

Kärnten wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Die ersten Wahllokale öffnen um 7 Uhr, geschlossen werden die letzten um 16.00 Uhr. Kurz danach sind die ersten Trend- bzw. Hochrechnungen zu erwarten. Derzeit regiert die SPÖ unter Landeshauptmann Peter Kaiser gemeinsam mit der ÖVP im südlichsten Bundesland. Für Kaiser geht es dabei um die dritte Amtszeit. Er dürfte laut Umfragen zumindest geringe Verluste einfahren. Auf den Wiedereinzug in den Landtag hoffen die Grünen.

Um 7 Uhr öffnen am Wahlsonntag bereits die Wahllokale in der Landeshauptstadt Klagenfurt und in Villach. Die ersten - vor allem im Westen des Landes - schließen bereits zu Mittag. Erste Hochrechnungen sind nach 16 Uhr zu erwarten. Etwas später - gegen 17.30 Uhr - werden die Spitzenkandidaten und die Spitzenkandidatin erste Statements in der Landesregierung abgeben.