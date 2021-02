Kältester Tag des Monats

Der Freitag wird wohl der kälteste Tag des Februars mit Tiefwerten von bis zu Minus 15 Grad und somit über 20 Grad kälter als vergangene Woche.

Polarluft sorgt für eisige Temperature

Jetzt aber haben wir ein Tief aus Skandinavien, welches sehr kalte Polarluft zu uns herleitet. "Diese Wetterlage ist sehr stabil. Das bedeutet es bleibt auch noch die nächste Tage so", führt Scheibenreif fort. Weder am Freitag noch am Wochenende werden die Temperaturen im ganzen Land nicht über Null Grad steigen. Die Tiefstwerte liegen bei -15 Grad, wobei es in höheren Lagen sogar noch etwas darunter gehen.

Kälte als Herausforderung

Ausblick auf das Wochenende

Am Montag wird es bis in den Nachmittag hinein sonnig, dann können hohe Wolken auftauchen. Es wird vor allem in Höhen ab etwa 1000 Metern nicht mehr ganz so kalt wie am Wochenende, in den Tälern hält sich die Kaltluft meist hartnäckig.