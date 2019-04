Kälteeinbruch bringt Schneefälle in Vorarlberg

Der Kälteeinbruch in Vorarlberg sorgt für Regen im Tal - und Schnee in den Bergen. Von Bödele bis Arlberg präsentiert sich die oberen Lagen in neuem Weiß.

Die Osterfeiertage endeten noch warm und sommerlich, am Freitag regiert die Kaltfront mit Regenschauern und Schnee in Vorarlberg. Die Schneefallgrenze fiel rasch auf 1.000 Meter, was für neuen Schnee am Bödele und andere mittlere Lagen sorgte. Während es sich am Nachmittag etwas beruhigte, sind in der Nacht auf Samstag mit weiteren Niederschlägen zu rechnen. Der Samstag selbst soll zwar trocken starten, am Nachmittag und am Sonntag ist mit kräftigen Schauern zu rechnen. Die Temperaturen fallen am Wochenende auf bis zu 2 Grad Celsius, die Höchsttemperaturen im Ländle liegen am Samstag bei 14 und am Sonntag bei 9 Grad Celsius.