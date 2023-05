Kaderupdate Bemer Pioneers Vorarlberg

In der Off-Season hat sich in der Montfortstadt bereits einiges getan, hier ein kurzer Überblick.

Der Name ist Programm: 14 Vorarlberger Spieler

Was schon im Namen „Pioneers Vorarlberg“ steckt wird beim Ländleclub zweifelsfrei gelebt: Ganze 14 (!) Spieler aus dem westlichsten Bundesland Österreichs sind 2023/24 fix im Kader. Drei davon wurden in dieser Offseason zurück in die Heimat gelotst. Julian Payr erhält nach einer verletzungsgeplagten Saison beim VSV die Chance wieder zu alter Stärke zu finden. Mit dem Transfer von Routinier Daniel Woger haben sich die Vorarlberger die Dienste eines erfahrenen und torgefährlichen Stürmers gesichert. Mit Mark Mussbacher und Alessandro Togni haben die Pioneers zwei Vorarlberger Rookies im Team, die mit Jungprofiverträgen ausgestattet wurden und ihr Talent erstmals in der ersten Liga unter Beweis stellen können.