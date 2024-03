KAC erarbeitet sich mit Sieg bei den Pioneers Vorarlberg den ersten Matchpuck

Das Team von Dylan Stanley zeigte gegen den Rekordmeister erneut eine beherzte Leistung, am Ende agierten die Kärntner aber zu abgegzockt.

Nach der deutlichen Niederlage in Spiel 3 wollten die Bemer Pioneers Vorarlberg im heutigen Spiel 4 die Serie vor den eigenen Fans und ausverkaufter Halle wieder ausgleichen. Aufgrund der Sperre gegen Patrick Spannring wurde die Personaldecke allerdings noch einmal dünner, somit konnte Headcoach Dylan Stanley nicht mehr vier vollständige Sturmlinien aufs Eis schicken.

Zwei Shorthander im Startdrittel

Im ersten Drittel prägten die Special Teams auf beiden Seiten das Geschehen. Hundertpfund brachte die Gäste in Unterzahl in Front (7.), Oden besorgte den Ausgleich ebenfalls mit einem Mann weniger (11.). In Minute 18 gingen die Gäste zum zweiten Mal an diesem Abend in Führung, dieses Mal nutzte der KAC eine Überzahlsituation aus und Fraser besorgte den 1:2-Zwischenstand nach den ersten 20 Minuten.

Torloses Mitteldrittel

Auch der Mittelabschnitt verlief sehr temporeich, die Vorarlberger hielten gegen den Rekordmeister gut dagegen. Der KAC verteidigte aber sehr gut und hatte in Dahm den gewohnt sicheren Rückhalt. So fielen in den zweiten 20 Minuten keine weiteren Treffer, Spannung war damit auch für Drittel Nummer drei garantiert.

Konter bringt die Vorentscheidung

In diesem dritten Abschnitt waren gerade einmal 61 Sekunden absolviert, da fuhren die Rotjacken einen perfekten Konter, den schließlich Bischofberger abschloss. Von diesem Zeitpunkt an agierten die Kärntner unglaublich routiniert und ließen den Pioneers so gut wie keinen Raum mehr. So kamen Owre & Co nicht mehr in die gefährlichen Zonen und damit auch nicht zu zwingenden Abschlüssen.

Am Ende blieb es beim 1:3 aus Sicht der Vorarlberger, die damit auch in der Best-of-Seven Serie mit 1:3 im Hintertreffen liegen. Spiel 5 steigt bereits am kommenden Montag in Klagenfurt, in diesem geht es für die Bemer Pioneers Vorarlberg darum, die Serie noch einmal zu verlängern und ein Ausscheiden zu verhindern.