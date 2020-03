Kabarettist Martin Weinzerl mit neuem Programm

Nach Redamar und Geisterfahrer bin i do falsch präsentiert der Ludescher Kabarettist Martin Weinzerl sein drittes Soloprogramm mit dem Titel „Göttin sei Dank“

Der Livestream mit Kabarettist Martin Weinzerl vor der Premiere

Was macht das schwache Geschlecht so stark und wo schwächelt das starke? Ist der Mann tatsächlich die Krone der Schöpfung und wie kommt er darauf? Ist Gendern die Lösung für alle zwischengeschlechtlichen Probleme? Das und vieles mehr versuche ich in „Göttin sei Dank!“ ganz untypisch männlich zu beantworten. Eins ist schon mal klar: Frau sein muss Mann können!