Kabarett im Wald

Am 28. und 29. September 2018 startet die Marktgemeinde Bezau mit einer neuen, im Bregenzerwald einzigartigen Veranstaltungsreihe.

Neben dem bestehenden Kulturangebot der Gemeinde ist es uns vom Kulturausschuss ein großes Anliegen, das Spektrum zu erweitern und auch Künstler aller möglichen Génres, die sonst kaum in unserer Region zu sehen/hören sind, in unseren Ort zu holen.

Freitag, 28.09.2018, 20 Uhr – GUNKL

In seinem zwölften Soloprogramm spricht Günther Paal, Gunkl, über sein Asperger-Syndrom und gibt Anleitungen zu einem besseren Miteinander. Die persönliche Seite macht das Stück rührend, eindringlich und hochkomisch. Die Lacher kommen recht unvorhersehbar, denn so gekonnt, wie Gunkl mit der Sprache spielt, weiß er auch, was eine Pointe ausmacht: ein Bruch zwischen dem Soll, das erwartet, und dem Ist, das festgestellt wird. Und wer nicht schon genug damit zu tun hat, allen Schachtelsätzen des Künstlers zu folgen, kann als Nebengaudi beobachten, wer im Publikum am schnellsten die Gunkl-Schmähs kapiert, und bei wem die Leitung ein bisschen länger war.