K.O.-Tropfen und rohe Gewalt

38-jähriger Bregenzerwälder verurteilt, weil er seine Eifersucht nicht im Griff hat.

„Beruhigt“

Anschließend wollte der Freund seine Freundin angeblich beruhigen. Er brachte ihr einen Baileys, doch er schmeckte recht seltsam. Der Mann wollte gleich noch einen zweiten servieren, doch die junge Frau sah, wie er etwas ins Glas tropfte. Sie ahnte, dass irgend eine seltsame Substanz im Drink war. Ihr wurde schlecht, sie war zeitweise abwesend, musste erbrechen und fühlte sich die ganze Nacht elend. Der Mann versuchte ihr einzureden, dass sie einen Nervenzusammenbruch erlitten habe. Sie schöpfte Verdacht und begab sich ins Spital. Die Bestätigung lag zwei Tage später am Tisch. Es war GBL, also die berühmten K.O.-Tropfen, die ihr so übel mitgespielt hatten. In jener Nacht hatte der Mann auch ihr Handy an seinen Laptop eingesteckt, um Daten zu überspielen.