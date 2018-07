K.o.-Tropfen-Prozess endete mit Freispruch

Für Strafrichter ist nicht erwiesen, dass vorbestrafter Angeklagter 35-jährige Frau betäubt und danach sexuell missbraucht hat.

Der Angeklagte bestritt die Tatvorwürfe. Verteidiger German Bertsch beantragte mit Erfolg einen Freispruch für seinen Mandanten. Der Beschuldigte sagte, es sei nicht wahr, dass er am 2. September 2017 in deren Wohnung im Bezirk Feldkirch in einem unbemerkten Augenblick K.o.-Tropfen in das mit Wein gefüllte Glas der Frau geschüttet und danach an ihr den Beischlaf und beischlafähnliche Handlungen vollzogen habe. Es sei zum Geschlechtsverkehr gekommen, der einvernehmlich erfolgt sei.