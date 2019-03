Juwelier-Raub in Dornbirn: Frauen wollten auch Tankstelle überfallen

Zwei Tage vor Raub in Juweliergeschäft sollen zwei Beschuldigte Überfall auf Tank-stelle geplant haben.

Der bewaffnete Coup in einem Juweliergeschäft in Dornbirn vom Donnerstag vergangener Woche ist nicht der einzige schwere Raub, der den beiden jungen Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren zur Last gelegt wird. Sie werden auch eines versuchten schweren Raubes verdächtigt. Denn zwei Tage vor der Tat beim Juwelier sollen sie einen Überfall auf eine Tankstelle in Dornbirn vorbereitet haben. Angeblich hat sich eine der Frauen dafür bereits maskiert. Letztlich haben die Frauen aber davon abgesehen, bei der Tankstelle gewaltsam Geld zu erbeuten.