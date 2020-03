Justizministerin Zadic über die Lage in Gerichten und Gefängnissen

Justizministerin Alma Zadic informiert live über die Situation im Justizbereich. Wie geht es hinsichtlich Covid-19 in den Gefängnissen und Gerichten weiter?

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) lädt für heute, Mittwoch, 15.55 Uhr zu einer Pressekonferenz ins Bundeskanzleramt.

Thema: Aktuelles im Justizbereich im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Besuche in Gefängnissen nicht mehr erlaubt

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat am Montag weitere Einschränkungen im Strafvollzug verkündet und zugleich die davon Betroffenen um Verständnis ersucht. So dürfen Häftlinge bis auf Weiteres keine Besuche von Angehörigen mehr empfangen. Aus- und Freigänge werden gestrichen.

"Bisher gibt es in österreichischen Gefängnissen keinen Corona-Fall. Das liegt daran, dass wir schon vor Wochen die ersten Maßnahmen gesetzt haben. Angesichts der rasanten Ausbreitung des Virus in Österreich war es notwendig, weitere restriktivere Maßnahmen einzuführen", erläuterte Zadic in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Insassen von Justizanstalten sollten auf Telefonie und Videotelefonie ausweichen, "um sich mit ihren Nächsten auszutauschen", sagte Zadic.

Weitreichende Schutzvorkehrungen

Ausgenommen vom Besuchsverbot sind - jeweils in dringenden Fällen - Anwälte, Bewährungshelfer und Erwachsenenvertreter, wobei weitreichende Schutzvorkehrungen zu beachten sind. Schon seit längerem werden Besuche ausnahmslos hinter Glasscheiben abgewickelt.

Häftlinge bekommen zum Schutz der Justizanstalten auch keine Aus- und Freigänge mehr genehmigt. Die Arbeitgeber der von letzterem Betroffenen wurden rechtzeitig verständigt. Inhaftierte, die in Wohneinrichtungen untergebracht sind, müssen - unabhängig von Fristen - vorübergehend dort bleiben.

Das Bündel an verschärften Maßnahmen für die Justizanstalten steht im Einklang mit den übrigen von der Bundesregierung erlassenen Maßnahmen und ist vorerst bis 19. März in Kraft. "Mir ist bewusst, dass diese Maßnahmen für alle Beteiligten besondere Einschnitte bedeuten, aber wir müssen alles gemeinsam unternehmen, um die weitere Ausbreitung zu hemmen. Umso mehr möchte ich mich bei allen für ihr Verständnis in dieser Ausnahmesituation bedanken", stellte Zadic fest.

Gerichtsbetrieb auf Minimum gekürzt

Der Gerichtsbetrieb wird nach den jüngsten Entwicklungen in der Corona-Krise weiter heruntergefahren. Seit Montag finden Gerichtsverhandlungen österreichweit nur mehr in den allernotwendigsten Fällen statt. Das bedeutet für die Strafgerichtsbarkeit, dass nur mehr in Haftsachen verhandelt wird, wo es um die Einhaltung von Fristen geht. Der Parteienverkehr wird weiter limitiert.

Wie Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Sonntag per Verordnung festlegte, werden auch in Zivilsachen mündliche Verhandlungen nur mehr abgehalten, "soweit es zur Aufrechterhaltung einer geordneten Rechtspflege unbedingt erforderlich ist". Die Absage bereits anberaumter Tagsatzungen liegt im Ermessen der jeweiligen Richtern.

Die allgemeinen Parteienverkehrszeiten an den Gerichten treten außer Kraft. "Der Parteienverkehr beschränkt sich auf die elementaren, durch die Verfahrensrechte gewährleisteten Verfahrens- und Parteienrechte. Dazu zählen insbesondere die Akteneinsicht sowie die Möglichkeit, Anträge und sonstige Eingaben fristwahrend bei Gericht anzubringen", heißt es in der Verordnung, die vorerst bis 13. April gilt.

Grasser-Prozess vorerst auf Eis gelegt

Unterdessen steht fest, dass der Buwog-Prozess gegen Karl-Heinz Grasser und weitere Beschuldigte am Wiener Landesgericht nicht - wie geplant - in der kommenden Woche fortgesetzt wird. Der Termin wurde abgesagt, nachdem sämtliche Verteidiger schriftlich erklärt hatten, aufgrund der Ausnahmesituation auf die Zwei-Monats-Frist zu verzichten, binnen derer langwierige Verfahren an sich fortzusetzen sind. Diese Frist läuft im Buwog-Verfahren Ende März ab. Mit den Verzichtserklärungen ist gewährleistet, dass der Prozess unter Anknüpfung an die bisherigen Verhandlungsergebnisse nahtlos fortgesetzt werden kann, wenn das Coronavirus dies wieder zulässt.

Aufruf der Justizministerin

Unterdessen bekräftigte Justizministerin Zadic ihren Aufruf, die Bevölkerung möge vorerst nur mehr dann bei den Gerichten erscheinen, wenn dies unabdingbar ist. Für eine persönliche Vorsprache ist eine vorherige telefonische Terminvereinbarung nötig. Die Akteneinsicht wird reduziert und nach Möglichkeit elektronisch - etwa per Email - abgewickelt, ohne dass dafür Kosten entstehen. Für Gerichtsbedienstete, deren Anwesenheit zur Aufrechterhaltung des Betriebs nicht unbedingt erforderlich ist, ordnete Zadic Homeoffice an.

"Mir ist bewusst, dass die Vorsichts- und Präventionsmaßnahmen den Beschäftigten der Justiz große Mühe abverlangen und die aktuelle Lage Grund zur erhöhten Aufmerksamkeit ist."