Junior-Ranger sind echte Naturschutz-Pioniere

Im Naturpark Nagelfluhkette werden heuer fünf Junior Ranger Sommercamps angeboten.

Hittisau. Draußen in der Natur arbeiten, wilde Tiere beobachten, Besucher informieren und den Naturpark schützen – das sind die Aufgaben der Naturpark-Ranger. Heuer in den Sommerferien finden wieder fünf viertägige Junior Ranger Sommercamps im grenzüberschreitenden Naturpark Nagelfluhkette statt. Naturinteressierte Kinder zwischen neun und 12 Jahren erforschen im Rahmen des INTERREG-geförderten Projekts den Naturpark und werden zu Nachwuchs-Rangern ausgebildet.

Die kleinen Forscher haben Zeit zum Entdecken, Beobachten und Lernen und werden von einem erfahrenen Duo aus Ranger und Naturparkführer betreut. Sie übernachten auf dem Junior Ranger Stützpunkt Grafenälpe, Gunzesried oder auf der Güntlealpe, Hittisau und machen von dort aus Exkursionen im Naturparkgebiet. So lernen sie spielerisch die Tier- und Pflanzenwelt in ihrer Heimat kennen und erleben, wie Landwirte Älpler und Forstwirte ihre Flächen schützen und nützen.

In Hittisau liegt der Stützpunkt auf der Güntlealp, im Nordhang unterhalb des Feuerstätters, zwischen Sättele und Burglhütte. Hier verbringt Eva Bein die Sommermonate mit ihren Pferden. Nicht mit Jedermann teilt Evi ihren Schatz – Gäste können schon mal für einen Nachmittag vorbeikommen – für die Junior-Ranger jedoch öffnet sie gerne ihre Türen zum Übernachten. „Ich möchte ihnen ein Leben im Einklang mit der Natur zeigen!“, so ihre Motivation. Wenn die angehenden Ranger nach einem langen Aufstieg verschwitzt und müde auf der Alp ankommen, werden sie von Evi und ihrer Zwillingsschwester Edith herzlich in Empfang genommen. Die Kinder fühlen sich auf der urigen Alp schnell wohl und packen fleißig mit an. Ob kochen helfen, Tische abräumen, beim Hagen oder Schwenden helfen, was zu Hause manchmal zu Diskussionen führt, ist auf der Güntle für die Kinder selbstverständlich.