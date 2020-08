Jungstar Marco Rossi trainiert beim Rekordmeister

Der für den bevorstehenden NHL-Draft hoch gehandelte Marco Rossi ist ab Montag Trainingsgast bei der Kampfmannschaft der Rotjacken.

Ab Montag darf der EC-KAC einen prominenten Trainingsgast in Klagenfurt begrüßen: Österreichs wohl größtes Eishockeytalent der vergangenen Jahre, der Vorarlberger Marco Rossi, steigt bei den Rotjacken vollumfänglich in den Trainingsbetrieb der Kampfmannschaft ein. Der 18-jährige Angreifer kann nach einer beeindruckenden Saison 2019/20, in der er als bester Spieler der Ontario Hockey League (OHL) ausgezeichnet und mit 120 Zählern in 56 Partien auch zum Topscorer im hochklassigen Bewerb wurde, sehr optimistisch in die Zukunft blicken: In sämtlichen Vorab-Rankings zum im Oktober abgehaltenen Entry Draft in der NHL wird der Center hoch gehandelt, eine Auswahl früh in der ersten Runde scheint für ihn wahrscheinlich.