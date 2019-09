Jungs machen Alk-Spritztour in gestohlenem Auto durch Vorarlberg

Fünf junge Männer haben sich vergangenes Wochenende nach einer durchzechten Nacht in Frastanz zum Autodiebstahl verabredet. Der 17-jährige Lenker besaß keinen Führerschein und war stark alkoholisiert.

Es war eine ausgedehnte Spritztour durch Frastanz, Götzis, Satteins und Göfis. Der Pkw gehört einer 83-jährigen Frau, die laut Polizei während des Einkaufs in der Bäckerei den Zündschlüssel stecken gelassen hatte.

Verabredung zum Autodiebstahl

Fünf 17- bis 19-Jährige dürften sich nach einer durchzechten Nacht am frühen Samstagmorgen in einer Frastanzer Bar verabredet und abgesprochen haben, ein Auto zu stehlen, berichtete die Polizei. Gegen 6.00 Uhr verließen sie die Bar und machten sich in zwei Gruppen auf die Suche nach geeigneten Fahrzeugen. Kurz darauf beobachtete ein Passant zwei von ihnen dabei, wie sie versuchten, die Türen geparkter Autos zu öffnen. Die beiden wurden kurz darauf von einer alarmierten Polizeistreife kontrolliert.