Jungfeuerwehren messen sich bei Rodelrennen

Beim Landes-Jugendfeuerwehr-Rodelrennen stand der Spaß im Vordergrund.

Sturmtief und extreme Wetterverhältnisse stellten anfangs der Woche die Durchführung der Lands-Jugendfeuerwehr-Rodelrennen noch in Frage. Nichts desto trotz schaffte es Organisator und Jugendleiter Bernhard Manser mit seinem Auer Feuerwehr-Team ein bestens organisiertes Rodelrennen mit gut präparierter Piste auf die Beine zu stellen. Teilnehmer aus dem ganzen Land standen am Start, neunzehn Feuerwehren waren vertreten, circa hundertdreißig Jugendliche und dreißig Betreuer boten sich bei Flutlicht am Grunholz-Lift in Au das Rennen.