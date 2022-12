Jungfeuerwehr vermeldete „Brand aus“

Bei einer Brandbekämpfungsübung zeigte Bildsteins Feuerwehrnachwuchs sein Können.

Zum Glück war es nur eine Übung, als vor wenigen Tagen in der Parzelle Farnach ein Brandalarm ausgelöst wurde. Mit Blaulicht rückte das Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Bildstein an und aus dem Mannschaftswagen stiegen in Windeseile die Mädchen und Burschen der Jungfeuerwehr aus. Diese zeigten bei ihrer Abschlussübung vor der Winterpause ihr Können und nach kurzer Zeit erlosch das Feuer unter dem Wasserstrahl beim eigens errichteten kleinen Holzschopf. Rasch konnte der Jugendkoordinator Florian Nenning unter verdientem Applaus der zahlreichen Zuschauer „Brand aus“ vermelden. Die vielköpfige Besucherschar, unter denen sehr viele Kinder waren, nützten der Feuerwehrkommandant Markus Nenning und Bürgermeister Walter Moosbrugger umgehend, um bei Groß und Klein Werbung für den Beitritt zur Feuerwehr zu machen. Die Schlagkraft der Ortsfeuerwehr solle auch noch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten gewährleistet sein, weshalb regelmäßig auf die attraktive und abwechslungsreiche Jugendarbeit hingewiesen wird.