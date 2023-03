Junger wurde Vierter, frühes Aus für Ludescher, Begle, Häusle

Vier Ringer von Klaus und Götzis hatten auf der internationalen Bühne einen Kurzauftritt.

KLAUS/GÖTZIS. Die drei Klauser Johannes Ludescher, Marco Begle und Leonhard Junger sowie der Götzner Linus Häusle konnten bei stark besetzten Turnieren im Ausland wertvolle Erfahrung für die nächsten Aufgaben für die europäische Bühne sammeln, aber alle vier Mattensportler mussten Lehrgeld bezahlen. Der Olympiakandidat Johannes Ludescher verlor im Weltcupturnier in Bulgarien in der Stilart Freistil in der 125 kg Klasse zum Auftakt gegen Ty Walz Ryan Jack aus Amerika mit 0:8-Punkten und schied schon in der Qualifikationsrunde aus. Der Amerikaner gewann die Bronzemedaille, für Ludescher war es ein Kurzauftritt. KSK Klaus Greco-Spezialist Marco Begle und Linus Häusle (Götzis) standen beim Internationalen U-20-Turnier in Soltvadkert in Ungarn auf verlorenem Posten. Begle unterlag im ersten Kampf gegen den Ungarn Bogdan klar mit 0:8-Punkten. Linus Häusle kassierte ebenfalls eine 0:8-Punkteniederlage gegen den Ungarn Gyurasits und im zweiten Kampf gegen den Ungarn Takazs mit 0:10-Punkten. Der Klauser Leonhard Junger wurde in der Klasse bis 120 kg Vierter von fünf Startern. Nach dem Sieg gegen den Deutschen Daniel Müller war er gegen Bazso (U-20-Vize-Europameister 2022), Darabos (U-17-Europameister 2022) und zum dritten Mal gegen einen Spitzenathlet aus Ungarn Koppany chancenlos.VN-TK