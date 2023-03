Junge Rankweiler Musiker bestens gerüstet zum Landeswettbewerb

Nach den Vorbereitungskonzerten im Rankweiler Vereinshaus wartet auf dreißig Teilnehmer das Highlight von Prima la Musica.

RANKWEIL. Der Landeswettbewerb „Prima La Musica“ zählt seit vielen Jahrzehnten in Vorarlberg zur bedeutendsten Formüberprüfung für die vielen Nachwuchskünstler in der Musikbranche. Die Musikschule Rankweil-Vorderland hat in diesem Vorarlberger Wettbewerb schon unzählige Edelmetalle geholt und darf auch in dieser Auflage mit einer Vielzahl an Medaillen in Form von Gold, Silber und Bronze liebäugeln. Dreißig junge Teilnehmer von der Musikschule Rankweil-Vorderland inklusvie gleich vierzehn Lehrpersonen wurden für das Saisonhighlight nominiert. Die Landessieger von „Prima La Musica“ qualifizieren sich für den Musik-Bundeswettbewerb, welcher Ende Mai dieses Jahres in Graz über die Bühne gehen wird. Die Hausaufgaben für den Auftritt im Landeswettbewerb, der vom 8. bis 12. März im Landeskonservatorium Vorarlberg in Feldkirch absolviert wird, haben die jungen Musikschüler von der Musikschule Rankweil-Vorderland mit Bravour gemeistert. Die Siegerehrung von „Prima La Musica“ findet am Sonntag 12. März in Götzis statt. „Bei den vielen Vorspielmöglichkeiten für die teilnehmenden Schüler zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass die Teilnehmer dadurch große Sicherheit gewinnen und auch eventuell die Nervosität geringer wird“, sagt Musikschule Rankweil-Vorderland Leiter Ingold Breuss. Im kleinen Saal vom Musikschulzentrum im Vereinshaus in Rankweil präsentierten Emilian Huber mit seinem Instrument Horn, Jonas Fritsch mit Flügelhorn, Emelie Summer auf der Trompete, Anna Lena Schweizer und Anna Sonderegger jeweils auf der Klarinette und Elisa Müllner auf der Oboe glanzvolle Darbietungen. Im Vorbereitungskonzert spielten sie bekannte Musikstücke von Friedrich Händel, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart um nur ein paar weltweit bedeutende Namen zu nennen groß auf und die mehr als geglückte Generalprobe gibt viel Optimismus für den Höhepunkt in der Montfortstadt. Deshalb ist Platz eins ist für die jungen Talente der Musikschule Rankweil in den verschiedensten Kategorien durchaus im Bereich des Möglichen. Das weibliche Rankweiler Terzett mit Noelle Popovic, Viktorija Idzanovic und Janine Manser muss nächste Woche nach Toblach ins Südtirol reisen um dort beim Tiroler Landeswettbewerb teilzunehmen, da sie das einzige Vokalensemble aus ganz Vorarlberg sind.VN-TK