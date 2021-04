Junge Musiker verloren, Suche nach neuen Talenten

So sah es noch in der Normalität in der Musikschule Rankweil/Vorderland aus

Die Musikschule Rankweil hat durch die Pandemie doch erhebliche Schwierigkeiten, Werbeaktionen um Neue wieder zu finden

RANKWEIL. „Wir haben leider durch die Pandemie schon junge Musiker verloren, die Zahl der Aktiven hat sich ein wenig reduziert. Vor allem in Ensembles und Chören sind die Zahlen an Jugendlichen gesunken. Es kann sogar sein, dass ein Neuaufbau unumgänglich ist. Auch die Jugendkapellen stehen vor großen Schwierigkeiten. In den letzten Jahren haben wir aber einen großen Beitrag auf der gesellschaftspolitischen Ebene geleistet“, sagt Musikschule Rankweil-Vorderland Leiter Ingold Breuss zur Problematik. Seit Dezember 2020 ist ein Einzelunterricht der musizierenden Schüler endlich wieder möglich. Aktuell können auch maximal zehn Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren in Gruppen von Chören und Ensembles einer sinnvollen Freizeitgestaltung nachkommen und haben den Unterricht aufgenommen. Monatelang wurde über einen Fernunterricht kommuniziert. Die Planungen sind sehr schwierig, immerhin ist der menschliche Kontakt, wenn auch noch nicht optimal, wiedergegeben. Kleine und auch größere Konzerte der Musikschule Rankweil-Vorderland sind seit längerer Zeit erst gar nicht möglich. Die Erwachsenen dürfen noch nicht gemeinsam musizieren.

Im laufenden Schuljahr erhalten über 1.200 Schüler Unterricht in Gesang, auf 30 verschiedenen Instrumenten und im Ensemble sowie Chorgesang. Über 800 Kinder und Jugendliche lernen davon ein Instrument. „Wir empfehlen, dass die Kids die ganze Palette nützen, dabei soll vor allem das gemeinsame Singen und Musizieren die Richtung vorgeben. Die Renner sind aber Gitarre, Schlagzeug und Klavier“, so Ingold Breuss. 37, davon sind zwölf Lehrer in einer vollen Beschäftigung, bestens ausgebildete Lehrende garantieren eine qualifizierte Ausbildung. Die große Stärke und der Pluspunkt der MS Rankweil-Vorderland ist es, dass ein Drittel aller Lehrenden nur an diesem Unternehmen Unterricht geben. Attraktive Zusatzangebote für die Schüler stehen zur Verfügung. Mit den Volksschulen im Raum Vorderland gibt es eine sehr gute Kooperation, um die Kids so früh als möglich für die Musik zu begeistern. Das Budget wird zu je einem Drittel von den Beiträgen der Eltern, dem Land Vorarlberg, der Marktgemeinde Rankweil und den schulerhaltenden Gemeinden im Vorderland finanziert.

Seit Jahrzehnten ist die Musikschule Rankweil-Vorderland auf Landesebene Spitzenreiter an großen Erfolgen. Tonangebend vor allem im Wettbewerb Prima la Musica, wo jährlich unzählige Siege und Podestplätze verbucht werden. „Es braucht Spitzenleistungen als Vorbilder, aber auch die Breite plus die Persönlichkeitsbildung wird bei uns großgeschrieben. Die Erfolge sind vielseitig wie unser umfangreiches Angebot“, weiß Ingold Breuss. Die ehemaligen Schüler an der MS Rankweil-Vorderland wie Lukas Breuss, Hanna Bachmann aus Röthis, Martin Summer aus Zwischenwasser und Lisa Maria Sonderegger haben das Hobby zum Beruf gemacht. Nach der Ausbildung unterrichtet Lukas Breuss nun an der MS Rankweil-Vorderland mit dem Instrument Geige und Orchesterleitung.

Die Musikschule Rankweil-Vorderland platzt aus allen Nähten. Man tut sich aufgrund von fehlenden Unterrichtsräumen schwer alles unter einen Hut zu bringen. In den zehn Vorderland-Gemeinden sind fünfzig Unterrichtsräume untergebracht.