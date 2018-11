Junge Kunst im Hotel Traube

Klostertaler Jugend stellt ihre Werke im Hotel Traube aus.

Der 24jährige aus dem Irak stammende und in Bludenz wohnhafte Mahmud Alaa Baker absolviert im Moment die Ausbildung zum Jugendarbeiter. Als Abschlussarbeit stellte er ein Projekt mit der Klostertaler Jugend auf die Beine. Bei verschiedenen Workshops konnten die elf bis 13jährigen Mädchen und Buben aus dem Tal ihre künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Im Zeichen-, Ucycling- und Fotoworkshop entstanden tolle Unikate die nun im Hotel Traube einen Platz fanden. Mahmud Alaa Baker studierte in seiner Heimat drei Jahre an der Kunstakademie und konnte die jungen Künstler bei ihren Arbeiten gut unterstützen.