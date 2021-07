Junge Künstler im Mittelwald

Großes Interesse an der Ausstellung anlässlich des Raiffeisen-Malwettbewerbes.

„Die Ausstellung ist auch heuer wieder trotz monatelangem Homeschooling von hoher Qualität und die eingereichten Bilder sind jedes für sich großartig“, freute sich Bankvorstand Armin Fechtig über die Vielzahl an sehenswerten Bildern. Besonders hervorgehoben wurden von Vernissage-Rednerin Anina Rehm die zahlreichen auf Landesebene prämierten Werke. Als Landessieger in ihrer jeweiligen Altersklasse durften sich Valentin Rohner (VS Egg), Alexandra Hammerer (MS Egg) sowie Paul Tirler und Lilli Zucali gratulieren lassen, wobei letztere mit ihrer imposanten grafischen Arbeit zudem noch den zweiten Platz bei der Bundes-Jurierung in der Kategorie Oberstufe erreichten! Nach dem kleinen Festakt in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank in Egg bewunderten die Vernissage-Gäste, darunter auch BORG-Direktor Ariel Lang und Dir. Thomas Koch (Mittelschule Egg) sowie die stolzen Eltern der prämierten jungen Künstlerinnen und Künstler, die Ausstellung, welche nun bis zum 16. Juli in der Raiffeisenbank Egg täglich während der Öffnungszeiten zugänglich ist.