Junge Klarinettistinnen waren erfolgreich

Antonia Schaiden und Sophia Fritz traten beim Bewerb „Prima la musica“ vor die Jury.

Covid-19 bedingt fand der Vorarlberger Landeswettbewerb „Prima la musica“ in den Mauern des Vorarlberger Landeskonservatoriums, des Pförtnerhauses und der Musikschule Feldkirch statt. Mit dabei waren auch Antonia Schaiden und Sophia Fritz aus dem Klostertal. Beide Schüler bereiteten sich mit ihrem Lehrer Thomas Jehle auf den großen Tag vor. Sie traten jeweils in der Altersgruppe I an. Mit Bravour spielten sie ihre Musikstücke auf der Klarinette den Jurymitgliedern vor. Die beiden Preisträger dürfen sich jeweils über einen 1. Preis freuen. Gratulation den Schülern der Musikschule Klostertal!