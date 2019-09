Junge Industrie appelliert in Richtung Kulturhauptstadt

Fest der JI-Vorarlberg MEET EINANDER mit mehr als 400 Besuchern im Kunstraum Dornbirn – Bekenntnis zur Europäischen Kulturhauptstadt 2024.

Das zum fünften Mal ausgetragene Fest der Jungen Industrie (JI) Vorarlberg fand dieses Jahr wieder in der alten Industriehalle im Kunstraum Dornbirn statt. Mitten in der Festkulisse standen wieder überdimensionale Kunstwerke – heuer die beiden aufblasbaren Kunstwerke der Künstlerin Sylvie Fleury. JI-Vorsitzende Katharina Rhomberg nutzte die Gelegenheit für einen Appell in Richtung Kulturhauptstadt 2024.