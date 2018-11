"Junge Generation in die EU-Zukunft einbinden"

"Europa gestalten und weiterentwickeln": Unter diesem Titel haben am Donnerstag Jugendliche mit Entscheidungsträgerinnen und -trägern verschiedener Politikebenen über die Zukunft des Kontinents diskutiert. Zur Veranstaltung ins Alte Hallenbad eingeladen hatten die Bundesjugendvertretung (BJV) und das Land Vorarlberg.

In der Diskussion um die künftige Ausgestaltung der Europäischen Union, die mit Vorlage des Weißbuchs zur Zukunft Europas im Frühjahr 2017 deutlich an Fahrt aufgenommen hat, sei es wichtig, der Jugend gebührendes Gehör zu schenken, stellte Landeshauptmann Wallner bei der Veranstaltung klar. Was die Weiterentwicklung Europas angeht, sprach sich Wallner für eine stärker subsidiär ausgerichtete Aufgabenverteilung aus: “Wir brauchen ein Europa der starken Regionen. Die Union soll sich auf die großen Themen wie den Grenzschutz, die Sicherheit und die Finanzpolitik konzentrieren”.

Regionale Ebene sagt klar “Ja” zu Europa

Landtagspräsident Harald Sonderegger, Mitglied im Ständigen Ausschuss der Konferenz der Europäischen Regionalen Gesetzgebenden Parlamente, kurz CALRE, und seit kurzem Vizepräsident in der Kammer der Regionen, plädierte ebenfalls für eine Aufwertung der Regionen: “Eine stärkere Einbeziehung der Regionalparlamente ist ein Schlüsselfaktor für mehr Bürgernähe und Effizienz”. Die regionale Ebene sage ganz klar “Ja” zu Europa, unterstrich Sonderegger: “Aber aus unserer Perspektive wird weder ein generelles ‘Mehr’ noch ein generelles ‘Weniger’ an Europa, noch eine Fortsetzung des Status quo die Lösung für Europa sein. Vielmehr benötigt Europa unserer Meinung nach ein differenziertes Szenario, das sich konsequent am Subsidiaritätsprinzip orientiert und dessen Regelungen echten Mehrwert schaffen. Unser Europa muss auf die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen eingehen und damit nahe an den Menschen sein. Es soll vor allem ein Europa sein, das verständlich und nachvollziehbar agiert.”