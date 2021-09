Junge Biker vom Rennfieber gepackt

140 Starterinnen und Starter beteiligten sich am 11. Langenegger Kinderbike-Rennen.

Der Mountainbike-Nachwuchs kämpfte unter besten Bedingungen um jeden Meter und bewältigte die Strecke am Rundkurs beim Fußballplatz mit Bravour. In den Kategorien von Laufrad bis U11 starteten die Sportler auf unterschiedlichen Rundkursen. Die Besucher feuerten ihre Favoriten lautstark an. Nach erfolgreichem Wettkampf wurden alle Teilnehmer mit Medaillen und Pokalen belohnt.