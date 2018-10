Jungbullen warten auf den EC Bregenzerwald

Nach dem Arbeitssieg gegen Mailand wartet am Samstag bereits die nächste Herausforderung auf das Team von Markus Juurikkala.

Nicht nur das hohe Tempo zeichnet das Spiel der Jungbullen aus. Gerade einmal drei Tore kassierte man in der laufenden Saison in Unterzahl, was ein Penaltykilling von 91,7% ausmacht. Auch an Qualität fehlt es im Kader nicht. Besonders der 20 jährige Schwede Oliver Nordberg sticht mit 11 Punkten aus neun Spielen hervor.