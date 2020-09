Jungbullen testen gegen EC Bregenzerwald

Einen starken Testpartner für den AHL-Klub am Mittwoch

Nach dem Teambuilding Wochenende geht das Vorbereitungsprogramm für Daniel Ban und Co in die finale Phase. Drei Spiele haben die Wälder noch Zeit, um sich auf den Saisonstart am 3. Oktober einzustellen. Das für morgen angesetzte Heimspiel gegen die Red Bull Hockey Juniors hat es erst in der vergangenen Woche auf den Terminplan von Markus Juurikkala geschafft. Die Jungbullen absolvierten bisher zwei Tests gegen Kitzbühel und setzten sich mit 4:2 bzw. 4:1 durch. Für den Wälder Headcoach ein willkommener Gegner, kann er doch so bereits erste direkte Vergleiche zur Ligakonkurrenz ziehen. Im Kader der Salzburger sind auch heuer wieder einige aufstrebende Talente aus Mitteleuropa, darunter die beiden Dornbirner Marcel Zitz und Kilian Zündel.