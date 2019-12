Jungbullen beenden die Wälder Erfolgsserie

Klare 1:5-Niederlage von EC Bregenzerwald gegen RB Salzburg Juniors

Nach drei Siegen endet die Erfolgsserie der Juurikkala Schützlinge gegen die Red Bull Hockey Juniors. Die Salzburger erspielen am Stefanitag ein 5:1 im Messestadion. Die Wälder sind bereits 24 Stunden später wieder im Einsatz. Beim letzten Heimspiel des alten Jahres ist die VEU Feldkirch zu Gast. Puckeinwurf zum Derby ist um 19:30 Uhr.

12 Ausfälle hatten die Wälder im Heimspiel gegen Salzburg zu verzeichnen. Neben den Langzeitverletzten Rüdisser, Marte und Hohenegg mussten auch Christian Haidinger und Johan Lorraine von der Tribüne aus zusehen. Die Torhüter hatten von Beginn an Arbeit. Julian Zwerger scheiterte bereits nach wenigen Sekunden an Wieser, auf der anderen Seite wurde Karlo Skec von den Jungbullen geprüft. Diese konnten durch den zusätzlichen Platz Kapital schlagen, als je ein Spieler beider Mannschaften in der Kühlbox saß. Appendino stellte nach gut neun Minuten auf 0:1. Die Wälder drückten sofort auf den Ausgleich mussten im selben Abschnitt aber noch einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Der Schuss von Marcel Zitz flog in einem Bogen über Skecs Fanghand, der Goalie war ein weiteres Mal geschlagen.

Auch der Mittelabschnitt brachte nicht die erhoffte Besserung. Im Gegenteil, die Gäste zogen in der 23. Minute mit 0:3 davon. Hingegen war der Kasten der Salzburger wie zugenagelt. Ban, Vogelaar, Zwerger und Söder scheiterten allesamt. Dafür funktionierte das Unterzahlspiel, eine 3:5 Situation wurde schadlos überstanden. Die einzig weitere erwähnenswerte Situation bis zur Eisreinigung: Ein Schiedsrichter geriet bei einem Zweikampf zwischen die Fronten und machte einen Abflug auf die Spielerbank der Wälder.

In das letzte Drittel starteten die Gastgeber mit einem Mann weniger und waren vorerst mit der Defensivarbeit beschäftigt. Arrak schrieb schließlich zum vierten Treffer der Salzburger an. (44.) Eine Offensivaktion der Wälder sollte schließlich doch noch fruchten. Kai Hämmerle verwertete einen Abpraller in der 49. Minute und netzte damit sein Premierentor für den ECB ein. (Magic Skyline Fireworks gratuliert seinem Future Club Spieler.) Den Sieg ließen sich die Salzburger allerdings nicht mehr entreißen, Englund stellte den alten Abstand bald wieder her. (57.)

Mit einem 4:3 Erfolg über die zweite Garnitur des EC KACs im Rücken wird die VEU Feldkirch zum Derby nach Dornbirn anreisen. Die Montfortstädter haben derzeit den sechsten Tabellenplatz inne, was die fixe Play Off Qualifikation bedeuten würde. Das Hinspiel in der Vorarlberghalle endete 7:4, seither sind auch Martin Mairitsch und Philipp Koczera in die Aufstellung zurückgekehrt. „Beim letzten Mal konnten wir uns in der österreichischen Meisterschaft knapp durchsetzen. Mit Mairitsch und Koczera ist die VEU jetzt aber noch stärker einzuschätzen. Das beste Dopingmittel für unsere Spieler sind volle Hallen.“, appelliert Schedler an die Wälder Fans.