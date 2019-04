Juncker zum Abschied: Europa muss man lieben

Mit einer Liebeserklärung an Europa hat sich der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vom Europaparlament verabschiedet.

“Europa muss man lieben”, sagte Juncker am Mittwoch in Straßburg. “Wenn man es nicht liebt, ist man zur Liebe nicht fähig. Ich liebe Europa, es lebe Europa!” So habe er es schon am ersten Tag seiner Amtszeit gesagt, und so sei es geblieben.