Juncker unterstützt Kurz in Flüchtlingsfrage

Die Flüchtlingsfrage war eines der Hauptthemen beim Besuch der österreichischen Regierung bei der EU-Kommission in Brüssel. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, die "Abwehr illegaler Einwanderung" sei sowohl ein europäisches Anliegen als auch eines der betroffenen Staaten: "Ich habe mich dagegen nicht zur Wehr zu setzen".

Allgemein gelte, dass “wir uns in Sachen Quote und Flüchtlingsfragen aufeinander zubewegen müssen”. Dies sollte nicht in dogmenhafter Weise geschehen, sondern freundschaftlich.

“Brückenbauer in der EU”

Kurz betonte, es gehe beim österreichischen Ratsvorsitz auch darum, Akzente zu setzen. “Wir sehen uns als Brückenbauer in der EU”. Er wolle einen Beitrag leisten, die Spannungen zu reduzieren, damit es wieder ein stärkeres Miteinander in der EU geben könne. Dabei setze Österreich auf das Konzept der Subsidiarität. Die EU-Kommission könnte schlanker werden in der Verwaltung. Das Motto der österreichischen Ratspräsident sei “Ein Europa das schützt”. Es sei wichtig für die Bürger, dass die EU es schaffe, Sicherheit, Stabilität und Ordnung zu schaffen. Das bedeute vor allem, die Migrationsfrage zu lösen. Sollte im Juni beim EU-Gipfel keine Lösung möglich sein, “wird das Thema bei der Sitzung der Staats- und Regierungschefs am 20. September in Salzburg” auf der Tagesordnung sein.