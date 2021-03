Julius Scherrer vor dem Auftakt mit großen Zielen

Der 17-jährige Mountainbiker aus Übersaxen hofft auf die Titelverteidigung im Austria-Cup und den Starts bei der WM- und EM in Tschechien

ÜBERSAXEN. Mit dem schweren und sehr stark besetzten Rennen der Kamptal Trophy in Zöbing bei Langenlois in Niederösterreich beginnt für den erst 17-jährigen Übersaxner Julius Scherrer am kommenden Sonntag, 21. März eine lange, kräfteraubende Saison. Schon zum Auftakt wartet auf den Mountainbiker aus dem Oberland eine echte Standortbestimmung. Als Titelverteidiger vom Austria MTB-Cup ist der Schüler an der HTL Rankweil in diesem Jahr der große Gejagte. Vom Bike Works Feldkirch Geschäftsführer Reinhard Berchtold hat Julius Scherrer ein neues MTB-Rennrad mit allen Neuerungen zur Verfügung gestellt bekommen. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison wurde damit geschaffen und erleichtert die schweren Aufgaben der nächsten Monate für das Nachwuchstalent. Die Messlatte liegt im zweiten Jahr in der Juniorenklasse dementsprechend auch sehr hoch. Ein Start an der MTB-Weltmeisterschaft- und Europameisterschaft in Nove Mesto in Tschechien Mitte Mai ist logischerweise das erklärte Ziel. Allerdings zählen die Teilnahmen an den vielen Weltcup-Rennen im Ausland und Inland plus die nationalen Titelkämpfe in Graz zu den absoluten Highlights. Ein Edelmetall an den Staatsmeisterschaften verpasste er im letzten Jahr mit Platz vier äußerst knapp. Einen hohen Stellenwert im großen Terminkalender von der vielversprechenden Zukunftshoffnung hat aber auch das Heimrennen am Zanzenberg in Dornbirn. Als Nationalteamfahrer will sich Julius Scherrer mit konstant guten Leistungen präsentieren und hofft die gute Ausgangslage durch die vielen UCI-Punkte aus dem Vorjahr nützen zu können. Der letzte Feinschliff holt sich der Übersaxner mit einem Trainingslager an Ostern in Finale Ligure in Italien. Zusammen mit Landesverbandstrainer Martin Salzmann will man sich im Süden noch in einigen Schwerpunkten verbessern. Seit vielen Monaten und Wochen läuft die Vorbereitung auf Hochtouren und Scherrer ist dafür bestens gerüstet. Vor allem eine gewisse Grundlagen-Ausdauer mit der nötigen Spritzigkeit wurde geschaffen. Ohne die großartige Unterstützung von mehreren Sponsoren, dem Verein Bike Works Feldkirch Race Team und der Eltern wäre für Julius Scherrer ein derartiger Umfang erst gar nicht möglich. Für den jungen Topfahrer wird diese Saison eine echte Bewährungsprobe, ab dem Jahr 2022 startet er dann in der Unter-23-Klasse. Die Qualität reicht aber sicher wieder für mehrere Topplatzierungen, doch die Wahrheit liegt in den schweren Rennen und in der Streckenführung. VN-TK