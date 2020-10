Julius Scherrer: "Bin bereit für das WM-Abenteuer"

Der 17-jährige Übersaxner nimmt bei der Mountainbike Cross Country Heim-WM in Leogang teil

ÜBERSAXEN. Der erst 17-jährige Übersaxner Julius Scherrer vertritt die österreichische Farben bei der UCI Mountain Bike Cross Country Weltmeisterschaft in Leogang und hofft auf ein gutes Abschneiden. Das Großereignis in Salzburg führt am Donnerstag mit einer selektiven Strecke über vier Kilometer und sechs Runden. In den letzten Tagen hat der Oberländer mit seinen Kollegen aus dem österreichischen Nationalteam die WM-Strecke schon kennengelernt und bestritt mehrere Trainingsfahrten. „Eine Weltmeisterschaft ist eine ganz andere Liga, wo nur die stärksten Fahrer aus allen Ländern weltweit am Start sind. Ich freue mich sehr über eine WM-Teilnahme als Jahrgangjüngerer. Ich werde mein Bestes geben und starte mit Freude und viel Spaß. Erfahrung sammeln in der weltweiten Szene ist das große Ziel“, sagt der Übersaxner Julius Scherrer. Bei der WM-Generalprobe in Nove Mesto in Tschechien mit 150 Fahrern aus fast fünfzig Nationen erreichte Julius Scherrer in seiner Altersklasse den sehr guten 13. Endrang. Scherrer war im Endklassement der drittbeste Österreicher und legte erneut eine Talentprobe ab. Über Stock und Stein führte das starkbesetzte WC-Rennen mit einer Endzeit von knapp eineinhalb Stunden. VN-TK