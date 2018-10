Jugendschwärmerei und neue Generationen - "Puddle of Mudd" im Interview

Seit 1992 sind die Jungs von der amerikanischen Post-Grunge-Band aus Kansas City "Puddle of Mudd" unterwegs. Journalistin Sara traf den sympatischen Frontman Wes Scantlin zum Interview und gesteht ihm ihre Jugendschwärmerei und wohin die Zeit nur geflogen ist.

Die vierköpfige Band wurde durch Songs wie

Control

,

She hates me

und

Blurry

bekannt.

Am Donnerstag spielte “Puddle of Mudd” im Conrad Sohm in Dornbirn. Noch vor dem Konzert durfte VOL.AT hinter die Kulissen zum Interview mit Wes.