Jugendprojektwettbewerb: Wallner gratuliert Vorarlberg-Abordnung

Vorarlbergs jugendliche Teilnehmer haben beim Interregionalen Jugendprojektwettbewerb-Finale 2018 mit originellen Projektideen beeindruckt.

Der mittlerweile bereits 14. Auflage des Interregionalen Jugendprojektwettbewerbs waren in den zurückliegenden Wochen wieder regionale Bewerbe vorausgegangen, in denen sich die Gruppen für das länderübergreifende Finale qualifizieren konnten. 33 Projekte aus dem Fürstentum Liechtenstein, dem Kanton St. Gallen und aus Vorarlberg haben insgesamt teilgenommen, neun davon schafften es in die Abschlussveranstaltung in Schaan, bei der es um ein Preisgeld in Höhe von 4.250 Euro ging. Die Finalistenteams haben sich aus Jugendinitiativen, offener und verbandlicher Jugendarbeit, Jugendorganisationen, Jugendinstitutionen, Gemeinden sowie Vereinen zusammengesetzt.