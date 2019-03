Jugendlicher bei Massenschlägerei am Schrunser Bahnhof verletzt

Am Mittwochabend kam es am Bahnhof in Schruns zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Mehr als ein Dutzend Jugendlicher schlugen aufeinander ein, ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt.

Ein Großaufgebot der Polizei musste am Mittwochabend an die 20 Jugendliche voneinander trennen. Allein zehn von Ihnen hätten auf einen 18-jährigen Schrunser eingeschlagen. Dieser trug schwere Verletzungen an den Armen davon, wie er im VOL.AT-Gespräch berichtet.

Mit Messer gedroht Wie das Opfer gegenüber VOL.AT sagt, waren auch Waffen im Spiel: Am Montag hatte er die erste Auseinandersetzung mit zwei ihm bis dahin unbekannten Jugendlichen. Da habe es schon erstmals die Drohung mit dem Abstechen gegeben. Am Mittwoch sei man am Bahnhof wieder zufällig aufeinander gestoßen, dabei kam es zum Raufhandel. Als sein Bruder eingeschritten sei, habe einer der Gegner ein Messer aus dem Rucksack gezogen und sei damit auf ihn und seine Freunde zu. Diese Situation habe man dann jedoch wieder auflösen können – bis eine halbe Stunde später die Jugendlichen mit Unterstützung wiedergekommen seien. An die 15 Jugendliche hätten sie schlussendlich attackiert, Handykabel seien als Schlagwaffen verwendet worden.

©Der Arm musste geschient werden. - Privat