Jugendliche Vandalen verurteilt

Feldkirch - 15-Jähriger und 19-jähriger Kumpel verursachten 4500 Euro Schaden.

Den drei Jungen wird einiges vorgeworfen. Zwei von ihnen brachen zwei Mal hintereinander in das Sonderpädagogische Zentrum in Rankweil ein. Türen wurden eingetreten, mit Ketchup herumgespritzt. Aber auch einem Autobesitzer bescherten die zwei einen Schaden, der sich mit 4500 Euro sehen lassen kann. Sie nahmen heimlich den Autoschlüssel aus der Jackentasche, fuhren mit dem fremden Toyota in den Wald, sprangen auf das Fahrzeug und beschädigten es schwer.