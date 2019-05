Jugendliche ohne Arbeit: So will das Land gegensteuern

Zur Fortsetzung von Qualifizierungsangeboten für Jugendliche wurden in Summe erneut knapp 330.000 Euro in Aussicht gestellt, teilen Landeshauptmann Markus Wallner und Wirtschaftsreferent Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser mit.

Im Quartalsvergleich konnte Vorarlberg einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnen. Nie zuvor war darüber hinaus die Zahl an unselbständig Beschäftigten im Land größer als heute. Ein ganz wesentliches Ziel sei, keinen Jugendlichen im Land zurückzulassen, erklärt Wallner: “Darum werden all jenen jungen Menschen, die Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren, neue Chancen und Perspektiven eröffnet”.

Knapp 330.000 Euro für die Jugendbeschäftigung

Bei den geförderten Jugendbeschäftigungsinitiativen handelt es sich um die Projekte “Brücke zur Arbeit” sowohl für das Ober- als auch für das Unterland und “Job House”. “Profitieren können von diesen Angeboten 300 Jugendliche”, informiert Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser. Für ihn ist es unverzichtbar, den Fokus gerade auch auf jene Jugendlichen zu legen, die aufgrund abgebrochener Schullaufbahn, schwieriger Familienverhältnisse, Armut oder Migrationshintergrund Probleme haben, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. In dem Zusammenhang erinnert Rüdisser an die nach wie vor aufrechte Ausbildungs- und Beschäftigungsgarantie von Land und AMS: Alle 15- bis 25-Jährigen, die länger als drei Monate ohne Arbeit sind, erhalten innerhalb der nächsten drei Monate ein Angebot. “Die Meldedaten beim AMS zeigen, dass diese Zusage eingehalten werden kann”, so der Landesstatthalter.