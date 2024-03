Jugendliche machen engagiertes Theater

Theatertournee des BORG Egg mit „Der Aufstieg des Arturo Ui“ durch den Bregenzerwald.

Egg. Auch wenn jugendliche Amateurschauspieler auf der Bühne stehen, ist es von der Organisation bis hin zur schauspielerischen Leistung durchaus Professionalität, was das junge Team des Egger BORG-Schultheaters auszeichnet. Begeisterten Applaus gab es bei der Premiere für Schauspieler und Regisseur Direktor Ariel Lang. In der voll besetzten Schulaula des Gymnasiums Egg beeindruckten die 38 Darstellerinnen und Darsteller bei der Premiere mit Bert Brechts „Der Aufstieg des Arturo Ui“.

Das Stück wurde in vielmonatiger intensiver Probenarbeit mit den Schülern, gelesen, interpretiert und theatralisch aufbereitet. Den jugendlichen Schauspielern sind die Rollen auf den Leib geschneidert. Hörbar viel Wert wird beim gesamten Ensemble auf gute Sprachschulung gelegt. Und so gab es bei der Premiere großes Lob für Regisseur Direktor Ariel Lang für die hervorragende Einstudierung und Inszenierung. Die neue Produktion reiht sich nahtlos in die die Reihe von sehenswerten Theateraufführungen und anspruchsvollen Inszenierungen ein, mit denen sich das Schultheater des Egger Gymnasiums seit Jahrzehnten einen Namen weit über die Region hinaus gemacht.

Wichtige Unterstützung erhielt das Theaterprojekt durch die BORG-Lehrer Mag. Elisabeth Metzler-Faißt, Mag. Maria Meusburger-Bereuter, Mag. Christine Felder-Lang, Mag. Sabine Stauss-Wouk, Mag. Hanspeter Sutterlüty und Mag. Daniel Amann. Im Rahmen der Theatertournee finden weitere Aufführungen am Samstag, 23. März, 20 Uhr Uhr im Wäldersaal in Lingenau sowie am Sonntag, 24. März, 20 Uhr im Hermann-Gmeiner-Saal in Alberschwende statt. ME